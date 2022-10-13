В Свердловской области в начале новой недели ожидаются дожди

18.15 Воскресенье, 16 октября 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В начале следующей неделе в Свердловской области ожидаются небольшие дожди. В Екатеринбурге без существенных осадков. Температура в регионе днём ожидается до 10°C, ночью – до 0°C. В уральской столице — днём до +9°C, ночью до +3°C.

В понедельник, 17 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью 0…+5°C, днём +5…+10°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +3…+5°C, днём +7…+9°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.

Во вторник, 18 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью 0…+5°C, днём +4…+9°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +3…+5°C, днём +6…+8°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.

В среду, 19 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днём в большинстве районов небольшие дожди. Ночью 0…+5°C, днём +3…+8°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.

В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +3…+5°C, днём +5…+7°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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17:23 Устроивших езду на санках по екатеринбургским дорогам мужчин задержали
16:37 В Нижнем Тагиле при пожаре в гараже погибла женщина
15:31 Зооспасатели сняли двух кошек с деревьев в Екатеринбурге и Двуреченске
14:25 В Екатеринбурге может появиться туннель, который свяжет ТЦ «Омега» со станцией метро
12:40 Спасатели потушили пожар на Эльмаше в Екатеринбурге
12:09 Синоптики продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в Свердловской области до 19 октября
11:14 В уральской столице силовики задержали отобравшего у прохожего телефон мужчину
10:29 На козырьке магазина на Старых Большевиков в Екатеринбурге нашли труп
09:30 В Каменске-Уральском ищут 38-летнего мужчину, пропавшего 7 октября
17:35 В Екатеринбурге женщина подстрелила пенсионерку из-за конфликта между их питомцами
16:19 Екатеринбуржец лишился 40 тысяч рублей, приобретя билеты в театр для свидания с новой знакомой
15:21 В Верхней Пышме сразились более 200 юных шахматистов Свердловской области
15:06 В Екатеринбурге в районе Эльмаша сохраняется задымление из-за пожара на складе
14:11 Каждая одиннадцатая екатеринбургская компания имеет в своём штате служебных животных
13:09 После пожара на Эльмаше свердловский Роспотребнадзор обнаружил превышение вредных веществ в воздухе
12:02 Жители Михайловска подозревают одного из горожан в отстреле домашних животных
11:29 В Свердловской области могут появиться новые исправительные центры для осуждённых
10:25 В уральской столице на Гурзуфской под машину попал 13-летний подросток
09:31 В Екатеринбурге ищут 37-летнюю женщину, пропавшую 10 октября
21:14 Екатеринбургская компания скрыла крупную сумму от налоговиков
20:45 В пожаре на Эльмаше без пострадавших не обошлось
20:08 Двум едва не ослепшим котятам ищут кров в Екатеринбурге
19:37 Пожарные продолжают битву с огнём на окраине Екатеринбурга
19:17 Музей Андеграунда в Екатеринбурге откроет два новых зала
18:33 Бывший директор Шарташского лесопарка отчитался о рекультивации Широкореченской свалки
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