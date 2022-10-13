В Свердловской области в начале новой недели ожидаются дожди
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В начале следующей неделе в Свердловской области ожидаются небольшие дожди. В Екатеринбурге без существенных осадков. Температура в регионе днём ожидается до 10°C, ночью – до 0°C. В уральской столице — днём до +9°C, ночью до +3°C.
В понедельник, 17 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью 0…+5°C, днём +5…+10°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +3…+5°C, днём +7…+9°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
Во вторник, 18 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью 0…+5°C, днём +4…+9°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +3…+5°C, днём +6…+8°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
В среду, 19 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днём в большинстве районов небольшие дожди. Ночью 0…+5°C, днём +3…+8°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +3…+5°C, днём +5…+7°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 17 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью 0…+5°C, днём +5…+10°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +3…+5°C, днём +7…+9°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
Во вторник, 18 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью 0…+5°C, днём +4…+9°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +3…+5°C, днём +6…+8°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
В среду, 19 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днём в большинстве районов небольшие дожди. Ночью 0…+5°C, днём +3…+8°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +3…+5°C, днём +5…+7°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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