Жители Михайловска подозревают одного из горожан в отстреле домашних животных
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жители Михайловска сообщили об одном из горожан, который, по их подозрениям, на протяжении 10 лет намеренно отстреливает кошек и собак, случайно оказавшихся на территории его дома. В полиции пообещали провести проверку, пишет портал E1.RU.
Со слов одной из местных жительниц, там, где расположены их дома, владельцы отпускают своих питомцев свободно гулять по частному сектору, и так случается, что иногда они могут забрести на участок предполагаемого живодёра.
«Ему это очень не нравится, и он стреляет по животным из пневматики. А летом он как-то перерезал одному из котов горло и отпустил. Кот забрёл на участок к моим родителям и умер», – рассказала журналистам женщина.
Недавно, по её словам, он вновь подстрелил кошку, но той, к счастью, удалось выжить.
В МО МВД России «Нижнесергинский» сообщили, что проверочные мероприятия были поручены службе участковых уполномоченных полиции. Установлено, что гражданин, которого соседи подозреваются в живодёрстве, ранее уже привлекался к административной ответственности.
Со слов одной из местных жительниц, там, где расположены их дома, владельцы отпускают своих питомцев свободно гулять по частному сектору, и так случается, что иногда они могут забрести на участок предполагаемого живодёра.
«Ему это очень не нравится, и он стреляет по животным из пневматики. А летом он как-то перерезал одному из котов горло и отпустил. Кот забрёл на участок к моим родителям и умер», – рассказала журналистам женщина.
Недавно, по её словам, он вновь подстрелил кошку, но той, к счастью, удалось выжить.
В МО МВД России «Нижнесергинский» сообщили, что проверочные мероприятия были поручены службе участковых уполномоченных полиции. Установлено, что гражданин, которого соседи подозреваются в живодёрстве, ранее уже привлекался к административной ответственности.
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