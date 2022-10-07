В Свердловской области могут появиться новые исправительные центры для осуждённых
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В ходе состоявшегося накануне совещания ФСИН России по вопросам трудоустройства осужденных и расширения сети исправительных центров была поднята тема использования производственного потенциала уголовно-исполнительной системы, а также расширение уже имеющихся производств и создание дополнительных рабочих мест для осуждённых.
Как передает начальник свердловской пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко, количество исправительных центров также может вырасти и в Свердловской области. На сегодняшний день в регионе привлечены к труду около 8400 осуждённых.
Директор ФСИН России Аркадий Гостев назвал данную практику, – расширение имеющихся производств, создание новых рабочих мест, взаимодействие с органами государственной власти и представителями бизнес-сообществ, – перспективной.
«В сегодняшней ситуации – в условиях санкционного режима, объявления частичной мобилизации и наличия других рисков – использование указанных механизмов представляется наиболее перспективным и эффективным», – считает Гостев.
Подчёркивается, что учреждения УИС основными направлениями являются деревообработка, металлообработка, легкая промышленность, сельское хозяйство и производство продуктов питания.
Как передает начальник свердловской пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко, количество исправительных центров также может вырасти и в Свердловской области. На сегодняшний день в регионе привлечены к труду около 8400 осуждённых.
Директор ФСИН России Аркадий Гостев назвал данную практику, – расширение имеющихся производств, создание новых рабочих мест, взаимодействие с органами государственной власти и представителями бизнес-сообществ, – перспективной.
«В сегодняшней ситуации – в условиях санкционного режима, объявления частичной мобилизации и наличия других рисков – использование указанных механизмов представляется наиболее перспективным и эффективным», – считает Гостев.
Подчёркивается, что учреждения УИС основными направлениями являются деревообработка, металлообработка, легкая промышленность, сельское хозяйство и производство продуктов питания.
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