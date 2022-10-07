В Свердловской области могут появиться новые исправительные центры для осуждённых

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ходе состоявшегося накануне совещания ФСИН России по вопросам трудоустройства осужденных и расширения сети исправительных центров была поднята тема использования производственного потенциала уголовно-исполнительной системы, а также расширение уже имеющихся производств и создание дополнительных рабочих мест для осуждённых.Как передает начальник свердловской пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко, количество исправительных центров также может вырасти и в Свердловской области. На сегодняшний день в регионе привлечены к труду около 8400 осуждённых.Директор ФСИН России Аркадий Гостев назвал данную практику, – расширение имеющихся производств, создание новых рабочих мест, взаимодействие с органами государственной власти и представителями бизнес-сообществ, – перспективной.«В сегодняшней ситуации – в условиях санкционного режима, объявления частичной мобилизации и наличия других рисков – использование указанных механизмов представляется наиболее перспективным и эффективным», – считает Гостев.Подчёркивается, что учреждения УИС основными направлениями являются деревообработка, металлообработка, легкая промышленность, сельское хозяйство и производство продуктов питания.