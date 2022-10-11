В Екатеринбурге ищут 37-летнюю женщину, пропавшую 10 октября

09.31 Суббота, 15 октября 2022
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге разыскивают 37-летнюю Светлану Калинину. Она пропала 10 октября, и с тех пор о её местонахождении ничего не известно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.

Женщина ростом 178 сантиметров, нормального телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. В день пропажи была одета в тёмно-синюю куртку, коричневый свитер, светло-голубые легинсы и тёмно-синие кроссовки.

Отмечается, что разыскиваемая нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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19:37 Пожарные продолжают битву с огнём на окраине Екатеринбурга
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18:33 Бывший директор Шарташского лесопарка отчитался о рекультивации Широкореченской свалки
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