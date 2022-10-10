В Нижнем Тагиле появятся два экодома для сортировки мусора
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Первые в Свердловской области экодома появятся в Нижнем Тагиле. Определены места их расположения.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, экодом «Народный» появится около въезда в городской парк со стороны улицы Красноармейской. Экодом «На Гальянке» расположится при въезде на парковку гипермаркета «Лента» со стороны Луганского проспекта.
Напомним, что экодома – это новый проект по сортировке мусора. В экодома можно будет принести до 10 видов отходов, очищенных от грязи, в том числе текстиль, полиэтиленовые пакеты, пэт разных цветов, крышки от пластиковых емкостей, макулатуру, картон, стрейч-пленку, металлические и алюминиевые банки.
Кроме того, ожидается, что к 2030 году в Свердловской области появятся 12 современных мусоросортировочных комплексов. Их общая мощность переработки мусора составит 1,5 миллиона тонн.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, экодом «Народный» появится около въезда в городской парк со стороны улицы Красноармейской. Экодом «На Гальянке» расположится при въезде на парковку гипермаркета «Лента» со стороны Луганского проспекта.
Напомним, что экодома – это новый проект по сортировке мусора. В экодома можно будет принести до 10 видов отходов, очищенных от грязи, в том числе текстиль, полиэтиленовые пакеты, пэт разных цветов, крышки от пластиковых емкостей, макулатуру, картон, стрейч-пленку, металлические и алюминиевые банки.
Кроме того, ожидается, что к 2030 году в Свердловской области появятся 12 современных мусоросортировочных комплексов. Их общая мощность переработки мусора составит 1,5 миллиона тонн.
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