Свердловские власти обещают запустить экодома для сортировки мусора

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Власти Свердловской области пообещали в этом году запустить новый проект по сортировке мусора – экодома.Как заявил губернатор Свердловской области в своем телеграм-канале, в экодом можно будет принести до 10 видов отходов. Также там расположится образовательная площадка, где будут обучать правильной сортировке мусора, выступать эксперты, проходить экологические мастер-классы и акции.Первые экодома планируют открыть в Нижнем Тагиле, а затем в других городах Свердловской области. Точные даты открытия не называются.