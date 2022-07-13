Свердловские власти обещают запустить экодома для сортировки мусора

12.50 Вторник, 19 июля 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области пообещали в этом году запустить новый проект по сортировке мусора – экодома.

Как заявил губернатор Свердловской области в своем телеграм-канале, в экодом можно будет принести до 10 видов отходов. Также там расположится образовательная площадка, где будут обучать правильной сортировке мусора, выступать эксперты, проходить экологические мастер-классы и акции.

Первые экодома планируют открыть в Нижнем Тагиле, а затем в других городах Свердловской области. Точные даты открытия не называются.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Трамвайному маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма присвоили номер
13 июля 2022
Жители Невьянска пожаловались на дым со стороны мусорного полигона
16 июля 2022
На 342 участках дорог Свердловской области планируют установить дорожные камеры
18 июля 2022
На Урале стартовал уникальный проект для подростков по созданию арт-объектов по книгам фантастов
12 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Сказочные киоскёры: как в Екатеринбурге не могут победить нелегальные торговые точки

Рассказываем, как власти борются с незаконными павильонами на примерах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
14:55 В Екатеринбурге под реновацию отдадут еще пять площадок
14:24 В выходные в Свердловской области задержали 200 пьяных водителей
13:51 В Свердловской области подтвердили 169 новых случаев коронавируса
13:22 В Екатеринбурге велосипедистка сбила женщину на тротуаре
12:50 Свердловские власти обещают запустить экодома для сортировки мусора
12:29 Центр Екатеринбурга перекроют из-за велозаезда и марафона «Европа – Азия»
11:55 В Свердловской области осудят сбившего насмерть пенсионера автомобилиста
11:24 Все лесные пожары потушены в Свердловской области
10:51 Восьмилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге
10:26 «РусЛайн» возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Калугу
09:50 Из горящей пятиэтажки в Свердловской области пожарные спасли двух человек
09:22 В Екатеринбурге автомобилист сбил семилетнюю девочку
22:38 Суд в Пышме вынес приговор по делу депутата-единоросса, живодёрствовавшего на охоте в Свердловской области
21:45 На окраинах Екатеринбурга осветят более 20 километров автодорог
21:08 На ура-патриотическом митинге в Екатеринбурге задержали женщину
20:49 В екатеринбургском ЦПКиО начался капитальный ремонт летней эстрады
20:17 Полиция Краснотурьинска задержала бандитов, ограбивших девушку
19:53 Евгений Куйвашев обеспокоился сельским хозяйством
19:22 Алексей Орлов заявил, что в Екатеринбурге нет денег на строительство новых мостов через Исеть
19:13 Мошенницы украли почти миллион рублей у пожилой жительницы Верхней Пышмы
18:39 С набережной Нижнего Тагила временно убрали травмоопасную карусель
17:53 В столице Урала изменится схема движения общественного транспорта по улице Сулимова
17:21 В центре Екатеринбурга пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест»
16:52 Екатеринбург может получить 10 трехсекционных трамваев
16:21 Вратарь Владимир Галкин продлил контракт с ХК «Автомобилист»
15:57 В Екатеринбурге началось голосование за лучшую культурную площадку
Все новости Свердловской области
14:51 В Казахстане Верховный суд полностью оправдал председателя Союза журналистов и его сына
13:31 Оперный певец из Северной Осетии осужден на 10 лет строгого режима за «призывы к экстремизму»
12:44 Брянский губернатор Богомаз сообщил об артобстреле села Новые Юрковичи
12:29 Роспотребнадзор: в Якутске концентрация химических веществ в воздухе превышена сразу по трем показателям
12:02 Оппозиция в Ереване начала акции протеста в поддержку арестованных сторонников
11:40 Верховный суд Беларуси прекратил деятельность независимых профсоюзов
10:52 Володин заявил о ненависти к инакомыслящим и желании «избавиться» от несогласных в Европе
09:59 В результате бунта в эквадорской тюрьме погибли 13 заключенных
18:10 РЖД: пассажирское сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 30 августа
17:48 Суд в Санкт-Петербурге снова не принял дело Шевчука и отправил материалы в Уфу
17:06 H&M c 1 августа откроет магазины для финальных распродаж перед уходом из России
15:47 В Ленинградской области потерпел крушение вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Росгвардии
15:00 Проректор Российской таможенной академии, обвиняемый по делу о наркотиках, покончил с собой в СИЗО
12:59 Шведская H&M окончательно уходит из России, магазины откроют для продажи остатков
12:07 В Уссурийске введен режим ЧС в связи с угрозой наводнения, людей эвакуируют
11:25 В Великобритании впервые ввели «красный» уровень опасности из-за жары: закрыты школы, не ходят поезда
10:21 Россия заняла 13-ое место в рейтинге стран Европы по доступности бензина
08:58 Губернатор Старовойт объяснил, почему в Глушковском районе слышны выстрелы
08:27 Стрельба в торговом центре в США: погибли три человека, двое ранены
18:06 Суд в Санкт-Петербурге снова зарегистрировал протокол на лидера ДДТ Шевчука
16:58 Президент Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»
16:36 Госдума на внеочередном заседании утвердила Мантурова в должности вице-премьера
15:54 Мантуров: снижение рынка и производства автомобилей в этом году составит 50 %
15:17 Песков: Путин 15 июля проведет оперативное совещание с Советом безопасности РФ
13:53 Депутаты ГД: главным вопросом внеочередного заседания станет назначение Мантурова
13:03 Президенты Туркменистана и Узбекистана договорились о расширении прав женщин
Все новости России и мира
14:55 В Екатеринбурге под реновацию отдадут еще пять площадок
14:24 В выходные в Свердловской области задержали 200 пьяных водителей
13:51 В Свердловской области подтвердили 169 новых случаев коронавируса
13:22 В Екатеринбурге велосипедистка сбила женщину на тротуаре
13:06 В Перми скорректируют график движения двух автобусов
12:54 Студенты Пермского Политеха создали цифровые двойники аппаратов нефтехимических производств
12:50 Свердловские власти обещают запустить экодома для сортировки мусора
12:50 Житель Прикамья понесет наказание за незаконное получение пособия по безработице
12:43 В Хохловке отметили День ремесленника
12:29 Центр Екатеринбурга перекроют из-за велозаезда и марафона «Европа – Азия»
11:55 В Свердловской области осудят сбившего насмерть пенсионера автомобилиста
11:24 Все лесные пожары потушены в Свердловской области
10:51 Восьмилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге
10:26 «РусЛайн» возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Калугу
09:50 Предприниматель из г. Верещагино выплатил заработную плату сотруднику после предупреждения об уголовной ответственности
09:50 Из горящей пятиэтажки в Свердловской области пожарные спасли двух человек
09:22 В Екатеринбурге автомобилист сбил семилетнюю девочку
22:38 Суд в Пышме вынес приговор по делу депутата-единоросса, живодёрствовавшего на охоте в Свердловской области
21:45 На окраинах Екатеринбурга осветят более 20 километров автодорог
21:08 На ура-патриотическом митинге в Екатеринбурге задержали женщину
20:49 В екатеринбургском ЦПКиО начался капитальный ремонт летней эстрады
20:17 Полиция Краснотурьинска задержала бандитов, ограбивших девушку
19:53 Евгений Куйвашев обеспокоился сельским хозяйством
19:22 Алексей Орлов заявил, что в Екатеринбурге нет денег на строительство новых мостов через Исеть
19:13 Мошенницы украли почти миллион рублей у пожилой жительницы Верхней Пышмы
18:39 С набережной Нижнего Тагила временно убрали травмоопасную карусель
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK