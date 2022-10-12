В Екатеринбурге коммунальщикам пообещали бронь от частичной мобилизации

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэрия Екатеринбурге решает вопрос получения брони от частичной мобилизации для сотрудников ДЭУ и предприятий водопроводного хозяйства. Об этом заявил мэр Алексей Орлов.Во время рабочего визита в ДЭУ Ленинского района он отметил, что эти специалисты необходимы в Екатеринбурге, чтобы заниматься жилищно-коммунальной эксплуатацией. Работа по получению брони сотрудниками ведется совместно с военкоматом.Пока неизвестно, сколько сотрудников ДЭУ смогут получить бронь от мобилизации. В Минобороны РФ данную информацию не комментируют.