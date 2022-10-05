Отмену праздничных новогодних мероприятий поддержал каждый второй екатеринбуржец

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде власти заявили об отмене праздничных новогодних мероприятий. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, в котором участвовали менеджеры по персоналу и экономически активные граждане из Екатеринбурга. Эксперты сервиса узнали, поддерживают ли такую инициативу граждане и будут ли компании отменять корпоративы.Оказалось, что панируют проводить новогодние корпоративы 4 из 10 работодателей. Новый год в офисе планируют отмечать 17%, встретят праздник в ресторане 18%, поездку за город планируют 1%, оставшиеся 5% – другие варианты празднования.Тренд на отказ от публичных мероприятий поддержал каждый второй екатеринбуржец (51%). Женщины чаще мужчин выступают за отмену праздников, что составило 54% и 47% соответственно, а опрошенные старше 45 лет — чаще жителей до 34 лет (59% и 41%).