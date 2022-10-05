Выборы нового декана журфака УрФУ проведут в ноябре
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Выборы нового декана факультета журналистики УрФУ состоятся в 20-х числах ноября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Напомним, что предыдущий декан журфака УрФУ Владимир Волкоморов покинул свой пост и уехал из России. О его отъезде сообщал КоммерсантЪ-Урал со ссылкой на свои источники. Временно исполняет обязанности декана Татьяна Рябова.
«Процедура предполагает публичные слушания программ кандидатов по развитию департамента», – отметили в УрФУ.
Напомним, что предыдущий декан журфака УрФУ Владимир Волкоморов покинул свой пост и уехал из России. О его отъезде сообщал КоммерсантЪ-Урал со ссылкой на свои источники. Временно исполняет обязанности декана Татьяна Рябова.
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