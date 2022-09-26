Татьяна Рябова назначена врио декана журфака УрФУ
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Временно исполнять обязанности декана журфака Уральского федерального университета будет Татьяна Рябова – заместитель Владимира Волкоморова. Об этом сообщили в телеграм-канале вуза.
Напомним, что предыдущий директор журфака УрФУ Владимир Волкоморов покинул свой пост и уехал из России. Об отъезде Волкоморова сообщал КоммерсантЪ-Урал со ссылкой на свои источники.
Владимир Волкоморов возглавлял журфак УрФУ 2,5 года. В феврале 2020 года он сменил на этом посту Бориса Лозовского, руководившего факультетом 30 лет.
Напомним, что предыдущий директор журфака УрФУ Владимир Волкоморов покинул свой пост и уехал из России. Об отъезде Волкоморова сообщал КоммерсантЪ-Урал со ссылкой на свои источники.
Владимир Волкоморов возглавлял журфак УрФУ 2,5 года. В феврале 2020 года он сменил на этом посту Бориса Лозовского, руководившего факультетом 30 лет.
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