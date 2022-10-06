В магазинах «Лента» и «Эконом» в Свердловской области приостановили продажу алкоголя

11.10 Четверг, 13 октября 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В магазинах торговых сетей «Лента» и «Эконом», а также в некоторых организациях общественного питания в Свердловской области приостановлена продажа алкоголя из-за нарушения лицензионных требований.

– В ряде организаций были выявлены грубые нарушения лицензионных требований, которые установлены федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», что стало основанием для приостановления действия лицензий, – сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.


Сейчас приостановлено девять лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в магазинах торговых сетей «Лента» и «Эконом» и организациях, осуществляющих услуги общественного питания.

Действие лицензий возобновят после устранения допущенных нарушений.

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Максим Маркин © Вечерние ведомости
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