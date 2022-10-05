В Свердловской области ожидается дождливая погода
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели немного похолодает. Ожидаются дожди.
Сегодня, 13 октября, в области переменная облачность, местами небольшие дожди, утром туман. Днем +9…+14°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем +11…+13°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 14 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью +1…+6°С, днем +7…+12°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +4…+6°С, днем +10…+12°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 15 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, днем небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. Ночью +1…+6°С, днем +6…+11°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +4…+6°С, днем +8…+10°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 13 октября, в области переменная облачность, местами небольшие дожди, утром туман. Днем +9…+14°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем +11…+13°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 14 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью +1…+6°С, днем +7…+12°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +4…+6°С, днем +10…+12°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 15 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, днем небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. Ночью +1…+6°С, днем +6…+11°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +4…+6°С, днем +8…+10°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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