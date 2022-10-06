Новое издание романа про Екатеринбург 90-х представит писательница

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбург 90-х годов с его неспокойной, но такой насыщенной жизнью, стал «декорациями», в которых разворачивается действие романа «Два писателя, или Ключи от чердака». Героиня книги — преуспевающая женщина, в устроенный быт которой привносит вихрь изменений случайный гость, харизматичный писатель.Автор романа Марина Голубицкая персонажами книги сделала, в том числе, хорошо известных людей. Некоторые из них (например, драматург Николай Коляда и поэт Борис Рыжий) даже не скрыты под вымышленными именами. Роман был, во многом, написан «с натуры» и впервые предстал перед читателем в 2002-м году в 3-номерах журнала «Урал» (где, кстати, в нулевые работали и Коляда, и Рыжий). Сейчас богато изданную книгу Голубицкая лично привозит в Екатеринбург.Встречи писательницы с читателями и презентация «Двух писателей» пройдут в Екатеринбурге два вечера подряд. В пятницу, 14-го октября книголюбов ждут в книжном магазине «Пиотровский» (улица Бориса Ельцина, 3), а в субботу, 15-го, — в магазине «Читай-город» (улица Вайнера, 12).