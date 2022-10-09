На месте хлебозавода в Екатеринбурге «вырастет» индустриальный парк
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Запрос екатеринбуржцев на увеличение количества парков и вообще зелёных зон в мэрии решили удовлетворить своеобразно. Так, на месте хлебозавода на улице 8 Марта появится парк… но индустриальный.
Около 15 тысяч квадратных метров на Вторчермете отдадут промышленным предприятиям. Первым из них станет предприятие по производству упаковочных материалов. Об этом стало известно со слов начальника городского департамента экономики Алексея Прядеина. Он также сказал, что индустриальный парк на месте хлебозавода будет создан в 2025-м году.
По информации ТАСС, которое обнародовало высказывания Прядеина, проект потребует инвестиций в размере 100 миллионов рублей. Предполагается, что предприятия в «индустриальном парке» обеспечат работой около 300 человек.
Около 15 тысяч квадратных метров на Вторчермете отдадут промышленным предприятиям. Первым из них станет предприятие по производству упаковочных материалов. Об этом стало известно со слов начальника городского департамента экономики Алексея Прядеина. Он также сказал, что индустриальный парк на месте хлебозавода будет создан в 2025-м году.
По информации ТАСС, которое обнародовало высказывания Прядеина, проект потребует инвестиций в размере 100 миллионов рублей. Предполагается, что предприятия в «индустриальном парке» обеспечат работой около 300 человек.
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