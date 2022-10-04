Свердловский облсуд оставил в силе штраф лидеру группы «Курара» Ягодину по статье о дискредитации ВС РФ
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
Судья Свердловского областного суда оставила в силе штраф лидеру группы «Курара» Олегу Ягодину по статье о дискредитации использования ВС РФ.
Напомним, что Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Ягодину штраф в размере 40 тысяч рублей за высказывания со сцены на Уральской ночи музыки. Судья Свердловского облсуда Наталья Краснова отклонила жалобу адвоката музыканта Георгия Краснова и оставила в силе постановление суда первой инстанции.
Апелляция была назначена на сегодня. Однако в это же время Краснов находился на другом заседании – защищал в апелляции по той же статье главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова. В связи с этим адвокат ходатайствовал о переносе заседания, на которое планировали явиться сам Ягодин и эксперт-лингвист, сделавший заключение.
Георгий Краснов рассказал «Вечерним ведомостям», что ему позвонили из суда и сообщили об удовлетворении ходатайства, однако перенести суд могут только на сегодня. В результате адвокат один поехал на заседание. Ходатайство о допросе эксперта судья Наталья Краснова отклонила и оставила постановление в силе.
Олега Ягодина обвинили в дискредитации использования российской армии (статья 20.3.3 КоАП) за слова, сказанные им со сцены во время фестиваля Ural Music Night. Причём полицейские неверно записали слова Ягодина в протокол, взяв текст якобы высказывания Ягодина из поста телеграм-канала. В суде была предоставлена другая запись, где слышно, что Ягодин произносил другие слова, с несколько другим смыслом. Однако судья, несмотря на это, вынесла обвинительное постановление.
Напомним, что Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Ягодину штраф в размере 40 тысяч рублей за высказывания со сцены на Уральской ночи музыки. Судья Свердловского облсуда Наталья Краснова отклонила жалобу адвоката музыканта Георгия Краснова и оставила в силе постановление суда первой инстанции.
Апелляция была назначена на сегодня. Однако в это же время Краснов находился на другом заседании – защищал в апелляции по той же статье главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова. В связи с этим адвокат ходатайствовал о переносе заседания, на которое планировали явиться сам Ягодин и эксперт-лингвист, сделавший заключение.
Георгий Краснов рассказал «Вечерним ведомостям», что ему позвонили из суда и сообщили об удовлетворении ходатайства, однако перенести суд могут только на сегодня. В результате адвокат один поехал на заседание. Ходатайство о допросе эксперта судья Наталья Краснова отклонила и оставила постановление в силе.
– Полного текста постановления пока нет, поэтому по существу сейчас сказать нечего, – отметил адвокат.
Олега Ягодина обвинили в дискредитации использования российской армии (статья 20.3.3 КоАП) за слова, сказанные им со сцены во время фестиваля Ural Music Night. Причём полицейские неверно записали слова Ягодина в протокол, взяв текст якобы высказывания Ягодина из поста телеграм-канала. В суде была предоставлена другая запись, где слышно, что Ягодин произносил другие слова, с несколько другим смыслом. Однако судья, несмотря на это, вынесла обвинительное постановление.
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