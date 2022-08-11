В Екатеринбурге суд оштрафовал Олега Ягодина на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации ВС РФ»

11.15 Четверг, 11 августа 2022
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
Судья Кировского районного суда Екатеринбурга Юлия Шкляева признала лидера группы «Курара» Олега Ягодина виновным в «дискредитации ВС РФ». Ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, что на Олега Ягодина составил протокол за пацифистские высказывания со сцены во время фестиваля «Ночь музыки». Причем полиция вменяла лидеру группы «Курара» то, что он на выступлении негативно высказался в адрес президента России и Вооруженных сил России. Адвокат Георгий Краснов объяснял, что на самом деле данных слов Ягодин не говорил.

«Это полностью не соответствует действительности. Реальная фраза, произнесенная со сцены, звучала так: «Нет [Роскомнадзор], нет х***** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте», – пояснял Краснов.


Однако доводы защиты не помогли. За слова, которые Ягодин даже не говорил (ведь фраза звучала иначе), ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. Отметим, что это даже не минимальное наказание (минимальное – 30 тысяч рублей штрафа). Олег Ягодин и адвокат Георгий Краснов заявили, что будут обжаловать решение суда.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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