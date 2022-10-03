В Свердловской области могут ввести выплаты семьям мобилизованных, погибших в учебных центрах

– Всё, что касается выплат: Законодательное собрание должно определить варианты. Мы ждем от них решения. Насколько я понимаю, помощь семьям будет определена, – рассказала Мерзлякова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости