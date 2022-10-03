В Свердловской области могут ввести выплаты семьям мобилизованных, погибших в учебных центрах
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, положены ли выплаты семьям мобилизованных, которые погибли в учебных центрах в Еланском гарнизоне и 32-м военном городке. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Омбудсмен добавила, что первые мобилизованные уральцы уже получили выплаты. Жалобы на отсутствие выплат, по ее словам, не поступали.
Ранее мы писали, что в учебном центре в Елани погибли трое мобилизованных. Затем появилась информация о смерти еще одного мобилизованного в Еланском гарнизоне и о гибели резервиста в 32-м военном городке. В Минобороны РФ информацию о гибели мобилизованных в учебных центрах не комментировали.
– Всё, что касается выплат: Законодательное собрание должно определить варианты. Мы ждем от них решения. Насколько я понимаю, помощь семьям будет определена, – рассказала Мерзлякова.
Омбудсмен добавила, что первые мобилизованные уральцы уже получили выплаты. Жалобы на отсутствие выплат, по ее словам, не поступали.
Ранее мы писали, что в учебном центре в Елани погибли трое мобилизованных. Затем появилась информация о смерти еще одного мобилизованного в Еланском гарнизоне и о гибели резервиста в 32-м военном городке. В Минобороны РФ информацию о гибели мобилизованных в учебных центрах не комментировали.
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