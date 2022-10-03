В Ельцин Центре посмотрят «инопланетный» «Петрополис»
Общество
Фото: кадр из фильма «Петрополис» / www.film.ru
Несмотря на все нападки ура-патриотических «товарищей», Ельцин Центр продолжает работать и, в том числе, во истину патриотично знакомить екатеринбуржцев с новым российским кино. Этим кинозал общественно-культурного центра займётся и в конце октября.
На два вечера подряд в Ельцин Центре запланированы весьма любопытные киномероприятия. Первое из них состоится в среду, 26-го октября. Это будет премьера нового фильма Валерия Фокина «Петрополис». Художественный руководитель Александрийского театра неоднократно от театральных сцен «сбегал» на съёмочные площадки, но в прошлый раз делал это аж в 2001-м году, когда экранизировал известнейшее произведение Кафки «Превращение», на главную роль пригласив восходящую (тогда) звезду, Евгения Миронова. И вот, спустя 2 десятилетия — новое творение Фокина, созданное им для экранов, а не подмостков.
По жанру «Петрополис» — фантастический триллер. Его герой, талантливый учёный, получает приглашение поработать в специальном отделе ООН. Эта закрытая организация предлагает ему просчитать сценарии реакции человеческой цивилизации на сообщение о том, что с инопланетянами давно установлены тесные контакты. Но для чего понадобились исследования на эту тему? И почему проводятся в засекреченном режиме?
Главные роли в «Петрополисе» сыграли популярные российские актёры Антон Шагин («Стиляги», «Союз спасения») и Юлия Снегирь («Обитаемый остров», «Кококо»). Сам же режиссёр должен приехать на премьеру в Екатеринбург и обсудить свою картину с первыми зрителями. Билеты на премьерный показ фильма можно приобрести уже сейчас на сайте Ельцин Центра.
На два вечера подряд в Ельцин Центре запланированы весьма любопытные киномероприятия. Первое из них состоится в среду, 26-го октября. Это будет премьера нового фильма Валерия Фокина «Петрополис». Художественный руководитель Александрийского театра неоднократно от театральных сцен «сбегал» на съёмочные площадки, но в прошлый раз делал это аж в 2001-м году, когда экранизировал известнейшее произведение Кафки «Превращение», на главную роль пригласив восходящую (тогда) звезду, Евгения Миронова. И вот, спустя 2 десятилетия — новое творение Фокина, созданное им для экранов, а не подмостков.
По жанру «Петрополис» — фантастический триллер. Его герой, талантливый учёный, получает приглашение поработать в специальном отделе ООН. Эта закрытая организация предлагает ему просчитать сценарии реакции человеческой цивилизации на сообщение о том, что с инопланетянами давно установлены тесные контакты. Но для чего понадобились исследования на эту тему? И почему проводятся в засекреченном режиме?
Главные роли в «Петрополисе» сыграли популярные российские актёры Антон Шагин («Стиляги», «Союз спасения») и Юлия Снегирь («Обитаемый остров», «Кококо»). Сам же режиссёр должен приехать на премьеру в Екатеринбург и обсудить свою картину с первыми зрителями. Билеты на премьерный показ фильма можно приобрести уже сейчас на сайте Ельцин Центра.
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