Новые карманные путеводители выпустил Музей истории Екатеринбурга
Общество
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
Музей истории Екатеринбурга подготовил к печати новые путеводители из серии «Екатеринбург — город семи районов». В свёрнутом состоянии эти карты с достопримечательностями города такие небольшие, что их можно носить в кармане.
Пополнение в серии, которая выходит с 2019-го года, — это путеводители по Ботаническому и Академическому району, карты Широкой речки и Шарташского рынка, а также путеводитель по Завокзальному микрорайону города. Путеводители будут интересны и полезны не только гостям Екатеринбурга, но и местным жителям, которые интересуются историей и культурой родных мест.
Презентация новых путеводителей состоится в здании Музея истории Екатеринбурга 18-го октября. На ней будут присутствовать авторы серии «Екатеринбург — город семи районов». Среди собравшихся в этот день устроят викторину на знание уральской столицы. Победители викторины получат экземпляры путеводителей в личное пользование. Вход на мероприятие свободный, но требуется заявить о своём желании посетить презентацию регистрацией на сайте.
Пополнение в серии, которая выходит с 2019-го года, — это путеводители по Ботаническому и Академическому району, карты Широкой речки и Шарташского рынка, а также путеводитель по Завокзальному микрорайону города. Путеводители будут интересны и полезны не только гостям Екатеринбурга, но и местным жителям, которые интересуются историей и культурой родных мест.
Презентация новых путеводителей состоится в здании Музея истории Екатеринбурга 18-го октября. На ней будут присутствовать авторы серии «Екатеринбург — город семи районов». Среди собравшихся в этот день устроят викторину на знание уральской столицы. Победители викторины получат экземпляры путеводителей в личное пользование. Вход на мероприятие свободный, но требуется заявить о своём желании посетить презентацию регистрацией на сайте.
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