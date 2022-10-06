На 95% завершены ремонты дорог в Свердловской области

17.25 Вторник, 11 октября 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области ремонты дорог завершены на 95%. В этом году отремонтировано около 107 километров дорожного покрытия. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев.

Всего в этом году ремонтируют 182,5 километра региональных дорог. На эти цели направлено более 30,3 миллиарда рублей. Деньги направлены не только на ремонт и строительство, но и на содержания дорог, а также на мероприятия по безопасности.

Дорожники приступили к составлению планов на 2023 года. Как сообщает замминистра, в следующем году планируют отремонтировать не менее 188 километров дорог. Предполагается, что на эти цели направят около 5,7 миллиарда рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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