На 95% завершены ремонты дорог в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области ремонты дорог завершены на 95%. В этом году отремонтировано около 107 километров дорожного покрытия. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев.Всего в этом году ремонтируют 182,5 километра региональных дорог. На эти цели направлено более 30,3 миллиарда рублей. Деньги направлены не только на ремонт и строительство, но и на содержания дорог, а также на мероприятия по безопасности.Дорожники приступили к составлению планов на 2023 года. Как сообщает замминистра, в следующем году планируют отремонтировать не менее 188 километров дорог. Предполагается, что на эти цели направят около 5,7 миллиарда рублей.