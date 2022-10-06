Составлен список карантинных вредителей, найденных в Свердловской области за девять месяцев

Алиса Левина © Вечерние ведомости

По результатам работы за девять месяцев 2022 года Свердловский референтный центр Россельхознадзора составил список вредных карантинных организмов, выявленных в результате проведенных фитосанитарных исследованиях лесоматериалов и продукции растениеводства.Всего было найдено 22 вида карантинных вредителей в 354 случаях. По сравнению с показателями за тот же период 2021 года, фиксируется снижение числа случаев выявления вредителей. В прошлом году за девять месяцев сотрудники ведомства тоже выявили 22 вида вредителей, однако это произошло в 377 случаях.Первое место в списке заняла золотистая картофельная нематода, ее обнаружили в 65 случаях. На втором месте большой черный еловый усач (41 случай). На третьем – малый черный еловый усач (36 случаев). Четвертую строчку «рейтинга» заняла калифорнийская щитовка (27 случаев), пятую – непарный шелкопряд (27 случаев).В следующей пятерке: черный сосновый усач (24 случая); красная померанцевая щитовка (21 случай); западный цветочный трипс (19 случаев); бурая монилиозная гниль (15 случаев); вирус коричневой морщинистости плодов томата (15 случаев).Далее идут амброзия полыннолистная (10), тутовая щитовка (6), амброзия трехраздельная (4), восточная плодожорка (4). По три случая выявления у повилики, череды волосистой, черного бархатнопятнистого усача.В двух случаях выявлен сибирский шелкопряд. На последнем месте расположились четыре вредителя, которых выявляли по одному разу. Это зерновка рода Callosobruchus, средиземноморская плодовая муха, табачная белокрылка и эхинотрипс американский.Ранее по данным за весь 2021 год Свердловский референтный центр Россельхознадзора составил список из 17 видов вредителей, которые были выявлены в результате исполнения государственного задания.В этом списке лидером стал непарный шелкопряд Lymantria dispar (158 случаев), на втором месте оказался сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus (91 случай), третью стройку заняла золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (79 случаев). Последнее место, как и в этом году, заняла средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (1 случай).