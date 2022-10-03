Еще 958 случаев COVID-19 подтвердили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки выявили 958 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 531 911 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 817 человек. Всего вылечились 509 826 свердловчан.От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 831.