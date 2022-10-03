Еще 958 случаев COVID-19 подтвердили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки выявили 958 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 531 911 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 817 человек. Всего вылечились 509 826 свердловчан.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 831.
По выздоровлению выписали 817 человек. Всего вылечились 509 826 свердловчан.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 831.
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