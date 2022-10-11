Запрет на массовые мероприятия в Первоуральске отменили
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В администрации Первоуральске сегодня выпустили новое постановление, согласно которому отменяются коронавирусные ограничения – запрет на проведение массовых мероприятий.
Напомним, что на территории городского округа с начала октября ввели запрет проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации Первоуральска.
Однако сегодня было выпущено новое постановление: «Считать утратившим силу постановление администрации городского округа Первоуральск "О введении ограничительных мероприятий на территории городского округа Первоуральск"».
Напомним, что на территории городского округа с начала октября ввели запрет проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации Первоуральска.
Однако сегодня было выпущено новое постановление: «Считать утратившим силу постановление администрации городского округа Первоуральск "О введении ограничительных мероприятий на территории городского округа Первоуральск"».
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