Коронавирусные ограничения вернули в Первоуральске

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске внезапно вернули коронавирусные ограничения, а именно – запрет на массовые мероприятия. Соответствующее постановление подписал глава городского округа Игорь Кабец.Как говорится в документе, с 3 октября на территории городского округа Первоуральск отменяется проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.Данные ограничения действуют в Первоуральске до «особого распоряжения».