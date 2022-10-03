Коронавирусные ограничения вернули в Первоуральске
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске внезапно вернули коронавирусные ограничения, а именно – запрет на массовые мероприятия. Соответствующее постановление подписал глава городского округа Игорь Кабец.
Как говорится в документе, с 3 октября на территории городского округа Первоуральск отменяется проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.
Данные ограничения действуют в Первоуральске до «особого распоряжения».
Как говорится в документе, с 3 октября на территории городского округа Первоуральск отменяется проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.
Данные ограничения действуют в Первоуральске до «особого распоряжения».
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