Автостанция повышенной комфортности открылась в Сысерти
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Первая в Свердловской области автостанция повышенной комфортности открылась в Сысерти на улице Ленина, 66. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрия Брусянина, итоговая сумма реализации этого проекта составила около 44 миллионов рублей. Планируется в ближайшее время запустить систему бронирования билетов, чтобы жители смогли покупать билеты онлайн на конкретную дату и время.
Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских добавил, что новая автостанция – это место повышенной комфортности, откуда жители могут свободно поехать в любом направлении: по городу, округу, в Арамиль или Екатеринбург. Теперь задача – добиться ритмичного движения транспорта.
В зоне ожидания транспорта установлено электронное табло с информацией о ближайших рейсах. В помещении есть теплые полы, система вентиляции и климат-контроль. Также на станции работает кофейня. Планируется установить здесь также банкоматы, постаматы и пункт выдачи товаров.
Кроме того, на автостанции действуют три санитарные комнаты, в том числе, оборудованные для инвалидов и родителей с маленькими детьми.
На станции останавливаются автобусы, курсирующие по городским и муниципальным маршрутам. Также здесь могут останавливаться автобусы из Екатеринбурга.
По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрия Брусянина, итоговая сумма реализации этого проекта составила около 44 миллионов рублей. Планируется в ближайшее время запустить систему бронирования билетов, чтобы жители смогли покупать билеты онлайн на конкретную дату и время.
Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских добавил, что новая автостанция – это место повышенной комфортности, откуда жители могут свободно поехать в любом направлении: по городу, округу, в Арамиль или Екатеринбург. Теперь задача – добиться ритмичного движения транспорта.
В зоне ожидания транспорта установлено электронное табло с информацией о ближайших рейсах. В помещении есть теплые полы, система вентиляции и климат-контроль. Также на станции работает кофейня. Планируется установить здесь также банкоматы, постаматы и пункт выдачи товаров.
Кроме того, на автостанции действуют три санитарные комнаты, в том числе, оборудованные для инвалидов и родителей с маленькими детьми.
На станции останавливаются автобусы, курсирующие по городским и муниципальным маршрутам. Также здесь могут останавливаться автобусы из Екатеринбурга.
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