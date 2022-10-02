Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Первая в Свердловской области автостанция повышенной комфортности открылась в Сысерти на улице Ленина, 66. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрия Брусянина, итоговая сумма реализации этого проекта составила около 44 миллионов рублей. Планируется в ближайшее время запустить систему бронирования билетов, чтобы жители смогли покупать билеты онлайн на конкретную дату и время.Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских добавил, что новая автостанция – это место повышенной комфортности, откуда жители могут свободно поехать в любом направлении: по городу, округу, в Арамиль или Екатеринбург. Теперь задача – добиться ритмичного движения транспорта.В зоне ожидания транспорта установлено электронное табло с информацией о ближайших рейсах. В помещении есть теплые полы, система вентиляции и климат-контроль. Также на станции работает кофейня. Планируется установить здесь также банкоматы, постаматы и пункт выдачи товаров.Кроме того, на автостанции действуют три санитарные комнаты, в том числе, оборудованные для инвалидов и родителей с маленькими детьми.На станции останавливаются автобусы, курсирующие по городским и муниципальным маршрутам. Также здесь могут останавливаться автобусы из Екатеринбурга.