В Свердловской области выявили еще 35,6 тысячи случаев ОРВИ

Максим Маркин © Вечерние ведомости

За прошлую неделю в Свердловской области ОРВИ заболели 35,6 тысячи человек. Это ниже уровня предыдущей недели на 9%, но выше среднего многолетнего уровня.Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, неблагополучными по заболеваемости ОРВИ являются следующие территории Богданович, Сухой Лог, Тугулымский район, Асбест, Краснотурьинск, Талица, Каменск-Уральский.За неделю также было зарегистрировано 485 случаев внебольничных пневмоний, что на 7% ниже уровня позапрошлой недели.