В Свердловской области выявили еще 35,6 тысячи случаев ОРВИ
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За прошлую неделю в Свердловской области ОРВИ заболели 35,6 тысячи человек. Это ниже уровня предыдущей недели на 9%, но выше среднего многолетнего уровня.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, неблагополучными по заболеваемости ОРВИ являются следующие территории Богданович, Сухой Лог, Тугулымский район, Асбест, Краснотурьинск, Талица, Каменск-Уральский.
За неделю также было зарегистрировано 485 случаев внебольничных пневмоний, что на 7% ниже уровня позапрошлой недели.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, неблагополучными по заболеваемости ОРВИ являются следующие территории Богданович, Сухой Лог, Тугулымский район, Асбест, Краснотурьинск, Талица, Каменск-Уральский.
За неделю также было зарегистрировано 485 случаев внебольничных пневмоний, что на 7% ниже уровня позапрошлой недели.
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