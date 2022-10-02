У 43% свердловчан есть профессиональная деформация

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Признаки профессиональной деформации заметили у себя 43% жителей Свердловской области. Такие данные были получены в ходе исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и платформы по поиску работы hh.ru.Среди опрошенных признаки профдеформации замечают у себя 43%, не видят таких признаков 28% свердловчан, а еще 29% – затрудняются ответить.По данным hh.ru, чаще всего профдеформации подвержены HR-менеджеры, врачи, фармацевты и топ-менеджеры.Среди тех, кто замечает у себя признаки профдеформации, 43% отмечают, что у них развилось сверхсильное чувство ответственности. 39% опрошенных постоянно находятся на связи с коллегами даже в нерабочее время, а 37% признают, что стали более циничными. Также у 32% свердловчан возникла привычка перепроверять любую информацию, 30% работников используют в быту профессиональные термины, у 29% респондентов появляется черствое отношение к людям.При этом 42% опрошенных считают, что профессиональная деформация не оказывает негативного влияния на их общение с окружающими. 54% свердловчан не считают нужным с ней бороться.