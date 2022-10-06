Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В столице Урала вновь пройдет Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятие состоится на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 18 по 21 октября.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, форум пройдет в Екатеринбурге в девятый раз. Мероприятие направлено на объединение профессионалов, аккумулирование мирового опыта в строительной сфере, развитие технологий и внедрение инноваций, продвижение местных предприятий и укрепление имиджа города как конгрессного центра мирового уровня.
Спикерами форума будут представители ведущих архитектурных бюро и известные эксперты отрасли. Участников ждет насыщенная программа.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, форум пройдет в Екатеринбурге в девятый раз. Мероприятие направлено на объединение профессионалов, аккумулирование мирового опыта в строительной сфере, развитие технологий и внедрение инноваций, продвижение местных предприятий и укрепление имиджа города как конгрессного центра мирового уровня.
Спикерами форума будут представители ведущих архитектурных бюро и известные эксперты отрасли. Участников ждет насыщенная программа.
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