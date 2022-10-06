Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала вновь пройдет Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятие состоится на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 18 по 21 октября.Как рассказали в пресс-службе мэрии, форум пройдет в Екатеринбурге в девятый раз. Мероприятие направлено на объединение профессионалов, аккумулирование мирового опыта в строительной сфере, развитие технологий и внедрение инноваций, продвижение местных предприятий и укрепление имиджа города как конгрессного центра мирового уровня.Спикерами форума будут представители ведущих архитектурных бюро и известные эксперты отрасли. Участников ждет насыщенная программа.