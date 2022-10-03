В Свердловской области открылся третий исправительный центр ГУФСИН

«В исправительных центрах отбывают наказания осужденные к принудительным работам. В отличие от лишения свободы – никак не связано с изоляцией от общества. Мужчины находятся под постоянным контролем сотрудников УИС, но при этом имеют ряд преимуществ, которые не положены в исправительных колониях», – пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Для осужденных к принудительным работам мужчин открылся исправительный центр в Верхней Туре. Первые 27 осужденных прибыли туда 9 октября. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.ГУФСИН совместно с одним из предприятий в Верхней Туре на его базе открыл участок, который будет функционировать как исправительный центр (УФИЦ). В нем будут отбывать наказание мужчины, осужденные к принудительным работам.Центр рассчитан на 97 осужденных. Они будут трудоустроены токарями, сборщиками изделий из древесины, кузнецами-штамповщиками, малярами, электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторами станков с ЧПУ, транспортировщиками, подсобными рабочими.Сначала прибывшие проходят медицинскую комиссию и необходимые процедуры для трудоустройства.Осужденные из УФИЦ могут проходить профессиональное обучение, носить гражданскую одежду, трудоустраиваться, имеют возможность использовать наличные и мобильные телефоны. Также они могут посещать магазины, больницы, организации для решения насущных вопросов, передвигаться по улицам, посещать общественные места.В Свердловской области уже действует два УФИЦ. В Нижнем Тагиле ИК-6 — для женщин, и в деревне Старые Решеты КП-66 — для мужчин. Сейчас в таких учреждениях находятся 238 человек.