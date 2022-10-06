Столица Урала присоединится к акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Екатеринбург призывает горожан принять участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Второй этап акции пройдет с 17 по 28 октября. Первый состоялся в марте этого года.Мероприятие создано, чтобы привлечь общество к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Акция направлена на сбор и проверку информации и оказание помощи по вопросам лечения и реабилитации людей с наркотической зависимостью.Каждый гражданин может сообщить об источниках сбыта наркотических и психоактивных веществ: «закладках», людях, которые продают наркотики, наркопритонах и их хозяевах, надписях на зданиях и интернет-ресурсах по телефонам: ГУ МВД России по Свердловской области 358-71-61, УМВД России по Екатеринбургу 112, а также по телефонам горячей линии: 385-73-83; 304-30-89; 295-14-90; 251-29-04.Также в рамках акции сотрудники полиции проведут беседы с молодежью о вреде наркотиков. В образовательных учреждениях Екатеринбурга состоятся профилактические мероприятия для недопущения привлечения детей в преступную среду.