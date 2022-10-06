Уикенд Авангарда пройдет в Екатеринбурге

– Авангард – это не просто направление в искусстве, а образ жизни, новаторство, вызывающее наглость, желание эпатировать своего зрителя, стремление переделать искусство и жизнь. Конструктивистские здания, революционные идеи художников и архитекторов 20 века совместно с современными технологиями, творчеством молодых художников 20 века – как раз в духе авангарда, – считает куратор проекта и преподаватель Екатеринбургской академии современного искусства Наталья Сероштанова.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пройдет Уикенд Авангарда с 14 по 15 октября 2022 года. Это серия мероприятий, которые объединяют наследие авангардного искусства 20 века и возможности цифровых технологий 21 века.Уикенд Авангарда организован Екатеринбургской академии современного искусства, исследовательским проектом «Территория Авангарда и пространством «Заря». За техническую поддержку будут отвечать команды Lit3D и «Урал.Опера.Балет».За эти два дня екатеринбуржцы смогут познакомиться с истоками авангарда, увидеть и услышать его. В здании кинотеатра «Заря» и конструктивном памятнике фабрике-кухне «УЗТМ» пройдут бесплатные мероприятия для всех гостей: концерты, выставки, кинопоказ, литературный вечер, лекции и мастер-классы.Ведущими мероприятия будут преподаватели Екатеринбургской академии современного искусства, исследователи конструктивизма, участники проекта «Территория Авангарда», современные художники, фотографы, дизайнеры, музыканты, виджеи.Кульминацией Уикенда Авангарда станет архитектурный 3D — меппинг, который создан цифровым художником Александром Гагариным и художницей Асей Будаковой. На фасаде кинотеатра «Заря» будет представлена история развития русского авангарда и переход от него к неоклассике. Гости смогут увидеть работы знаменитых художников (Малевича, Кандинского, Лисицкого) и образы конструктивистских зданий Екатеринбурга. Благодаря цифровым технологиям зрители смогут самостоятельно раскрасить картины художников-авангардистов на фасаде здания.