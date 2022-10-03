В свердловских школах планируют ввести уроки военной подготовки

– Мы сейчас ведем активные переговоры с министерствами образования и спорт, инструкторскими составами. Будем готовить в каждой школе специализированные классы НВП, военно-патриотические клубы, которые будут задействованы именно как образцово-показательные группы, которые будут показывать другим учащимся, что может человек, который занимается НВП, – рассказал Мезенцев.

– В 1-2-х классах рассказывать, прививать любовь к родине. После 4-5-х классов уже начинать какие-то деятельные, когнитивные моменты, чтобы они узнавали оружие, собирали его и так далее. А вот когда наступает уже 16 лет, здесь наступает уже призывная подготовка: уже уставы можно поучить, строевой подготовкой заняться, с парашютом прыгнуть, – пояснил Владимир Мезенцев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В школах Свердловской области планируют открыть специализированные классы с начальной военной подготовкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального отделения ДОСААФ Свердловской области Владимира Мезенцева.Планируется, что школьников будут обучать стрельбе, рукопашному бою, оказанию медицинской помощи, управлению беспилотными летательными аппаратами. Также ученики будут участвовать в спортивной подготовке.Помимо этого, на базе ДОСААФ в Свердловской области планируют открыть центр специального назначения и дополнительной подготовки молодежи.Напомним, что в школах с этого года каждую неделю проходят церемонии поднятия государственного флага. Ученики слушают и исполняют гимн РФ. По понедельникам первым уроком стоит классный час «Разговоры о важном».