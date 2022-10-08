В уральской столице могут создать парк деревянного зодчества
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге может появиться парк из объектов деревянного зодчества. Такая инициатива есть в концепции территориального развития до 2045 года. Документ станет основой для нового генерального плана.
Предполагается, что создание кластеров или центров позволит привлечь туристов. Одним из вариантов стало собрание объектов деревянного зодчество в одном месте. Среди предложенных вариантов «точки притяжения» на территории Екатеринбурга.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге обсуждался перенос исторических памятников архитектуры, который в первую очередь касался объектов деревянного зодчества. Ещё тогда рассматривалась идея создания площадки, на которой они будут перенесены.
Предполагается, что создание кластеров или центров позволит привлечь туристов. Одним из вариантов стало собрание объектов деревянного зодчество в одном месте. Среди предложенных вариантов «точки притяжения» на территории Екатеринбурга.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге обсуждался перенос исторических памятников архитектуры, который в первую очередь касался объектов деревянного зодчества. Ещё тогда рассматривалась идея создания площадки, на которой они будут перенесены.
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