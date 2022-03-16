Мэрия планирует перенести памятники архитектуры из центра Екатеринбурга

– Удобно было бы тем, кто интересуется объектами культурного наследия. Пришел – и в одном месте всю эту красоту увидел. И центре города освободятся места — для их более эффективного использования, – заявил Сутягин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге планируют перенести исторические памятники архитектуры. А первую очередь это коснется объектов деревянного зодчества.Как рассказал первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин, сейчас рассматривается идея создания площадки, куда можно будет перенести несколько объектов деревянного зодчества, располагающихся сейчас в центре города.Департамент архитектуры еще не определился с местом, куда можно перевезти объекты. В администрации города добавили, что площадка должна быть с хорошей транспортной доступностью.