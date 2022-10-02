Семья погорельцев из Арамиля вынуждена жить в помещении автосервиса

11.56 Суббота, 8 октября 2022
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Многодетная семья Наумовых из Арамиля в Свердловской области вынуждена жить в одном из помещений автосервиса, так как администрация города не выделяет им жильё. Людям приходится ютиться в комнате площадью 15 квадратных метров. Об этом пишет «ЕАН».

Семья лишилась своего имущества ещё в январе 2021 года в результате пожара. Тогда они жили в частном доме на улице Карла Маркса, 66, при котором у отца семейства, Александра Наумова, был свой автосервис в гараже. В тот день, 24 января, работник использовал сварку при ремонте автомобиля, что и послужило причиной пожара.

В результате сгорел дом, гараж и три машины, а семья Александра была вынуждена съехать к родственникам. К концу 2021 года, в декабре, администрация Арамиля выделила погорельцам квартиру в отселённом доме под снос на улице Рабочей, 125. На тот момент все коммуникации там работали. Однако три недели назад Наумовых попросили съехать оттуда. Сейчас там нет ни света, ни воды. Все двери и окна были вынесены.

По словам Александра, двухкомнатную квартиру семье из пяти человек никто не сдавал, а аренда трехкомнатной квартиры была не по карману, поэтому семье пришлось поселиться в помещении автосервиса, в котором мужчина сейчас работает. Новое жильё погорельцам не выдают.

В мэрии Арамиля изданию объяснили, что переселять людей не будут, так как у них долг за коммунальные услуги свыше 70 тысяч рублей.

«Какой смысл селить людей, если заведомо известно, что они не станут платить. Вот погасят долг, тогда будет им жильё», – объяснили в администрации.

Александр Наумов заявил, что готов погасить долг, если будет сделан перерасчёт. Он уверен, что они потратили всего 9 кубов воды, в то врем, как им насчитали 160. По его словам, в доме были сорваны пломбы со счётчиков.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На складе с химикатами в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар
02 октября 2022
В Свердловской области в посёлке Шаля загорелся частный дом
01 октября 2022
Свердловский фонд «Я особенный» поддержал идею об отсрочке от мобилизации для родителей детей с аутизмом
07 октября 2022
Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 20 человек
04 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Как физик-ядерщик, создатель «ловушки для радиации» и журналистка нашли цезий-137 в пригороде Екатеринбурга

Репортаж с могильничка
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
11:56 Семья погорельцев из Арамиля вынуждена жить в помещении автосервиса
10:52 Екатеринбургское предприятие выплатило работникам более 2 миллионов долга по зарплате
09:49 Власти Екатеринбурга ожидают увеличение числа горожан до 2 миллионов к 2045 году
20:52 На могиле племянницы Столыпина и Лермонтова в Екатеринбурге открыли новый памятник
20:50 Данилу Зверева вспомнят в екатеринбургском саду-музее
20:27 Екатеринбургский водитель «купил» себе уголовку попыткой дать взятку полицейским
19:59 Коту с чудом восстановленной челюстью екатеринбургская «Клякса» ищет дом
19:59 Полицейские поймали сухоложских последователей Уолтера Уайта
19:00 «Капустной» культуре поучат детей в Музее истории Екатеринбурга
17:56 На выходных свердловчан ждет теплая погода
17:25 «Ласточка» начнет курсировать из Екатеринбурга в Красноуфимск в октябре
16:53 Ребенок перебегал дорогу в Екатеринбурге и попал под колеса машины
16:24 Мобильные пункты вакцинации продолжают работать в Свердловской области
15:51 Сотрудники ГИБДД вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
15:29 Свердловский фонд «Я особенный» поддержал идею об отсрочке от мобилизации для родителей детей с аутизмом
14:55 Авиакомпания FlyOne открывает рейсы из Екатеринбурга в Ереван
14:28 В Каменске-Уральском в ноябре закроется автовокзал
13:55 Студенты-психологи УрФУ помогут работе контактного центра по вопросам частичной мобилизации
13:20 В Свердловской области выявили 879 новых случаев COVID-19
12:53 В свердловских колониях за год снизилось число осужденных
12:26 Обвиняемого в убийстве двух человек свердловчанина могут отправить в психбольницу
11:54 Глава Екатеринбурга заявил, что в мэрии работают в основном «бронированные» от мобилизации чиновники
11:21 На перекрестке Лучистой – Чемпионов в Екатеринбурге ограничат движение транспорта
10:52 В Свердловской области горит 29 гектаров леса
10:25 Госдолг Свердловской области вырос до 103,35 млрд рублей
09:57 В Свердловской области пропала нуждающаяся в медицинской помощи бабушка
Все новости Свердловской области
16:02 Возбуждение первого уголовного дела за уклонение от мобилизации признано незаконным
15:42 В Белгородской области идёт обстрел в селе Щетиновка, есть пострадавший мирный житель
15:24 Губернатор Калужской области сообщил о взрыве на военном аэродроме
14:23 Нобелевскую премию мира-2022 получил российский правозащитный центр «Мемориал»*
13:25 В Белгородской и Курской областях продлен «жёлтый» уровень террористической опасности
12:47 Сенатор: из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек
12:26 В Приморье после трех поджогов военкоматы оснастят дополнительными средствами защиты
11:57 Омбудсмен: в Новосибирске на пункте сбора скончался второй мобилизованный
11:08 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 16 октября
10:31 Бывший гендиректор «Зимней вишни» Вишневский приговорен к 8 годам колонии за взятку
09:58 Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о здравии президента России
09:12 Губернаторы на своих страницах в соцсетях поздравляют Путина с юбилеем
08:21 В Курской области во время обстрела поселка скончался 72-летний пенсионер
14:09 RT: в отношении Владимира Кара-Мурзы* завели дело о госизмене
13:45 Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 34, среди них 22 ребенка
13:26 Reuters: в Таиланде произошла стрельба в детском саду, погибли более 30 человек
13:02 В СПЧ проверят сообщения о том, что мобилизованных заставляют подписывать бессрочные контракты
12:28 Мобилизованным не будут компенсировать расходы на покупку экипировки и медикаментов
11:31 Путин внес изменения в Указ об отсрочке от мобилизации для учащихся
10:56 В Совбезе Беларуси заявили, что мобилизационные сборы в стране проводятся «для восстановления навыков»
22:24 Как физик-ядерщик, создатель «ловушки для радиации» и журналистка нашли цезий-137 в пригороде Екатеринбурга
11:01 На Сахалине семьям мобилизованных раздадут по 5 кг свежемороженой рыбы на человека
10:20 Глава Союза журналистов Карелии уехал из России
09:16 В Новосибирском военном училище умер один из мобилизованных
08:56 Суд продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева в психиатрической больнице
18:25 Путин выступил на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в РФ
Все новости России и мира
11:56 Семья погорельцев из Арамиля вынуждена жить в помещении автосервиса
10:52 Екатеринбургское предприятие выплатило работникам более 2 миллионов долга по зарплате
09:49 Власти Екатеринбурга ожидают увеличение числа горожан до 2 миллионов к 2045 году
20:52 На могиле племянницы Столыпина и Лермонтова в Екатеринбурге открыли новый памятник
20:50 Данилу Зверева вспомнят в екатеринбургском саду-музее
20:27 Екатеринбургский водитель «купил» себе уголовку попыткой дать взятку полицейским
19:59 Коту с чудом восстановленной челюстью екатеринбургская «Клякса» ищет дом
19:59 Полицейские поймали сухоложских последователей Уолтера Уайта
19:00 «Капустной» культуре поучат детей в Музее истории Екатеринбурга
17:56 На выходных свердловчан ждет теплая погода
17:25 «Ласточка» начнет курсировать из Екатеринбурга в Красноуфимск в октябре
16:53 Ребенок перебегал дорогу в Екатеринбурге и попал под колеса машины
16:24 Мобильные пункты вакцинации продолжают работать в Свердловской области
15:51 Сотрудники ГИБДД вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
15:29 Свердловский фонд «Я особенный» поддержал идею об отсрочке от мобилизации для родителей детей с аутизмом
14:55 Авиакомпания FlyOne открывает рейсы из Екатеринбурга в Ереван
14:28 В Каменске-Уральском в ноябре закроется автовокзал
13:55 Студенты-психологи УрФУ помогут работе контактного центра по вопросам частичной мобилизации
13:20 В Свердловской области выявили 879 новых случаев COVID-19
13:01 Ученые Пермского Политеха нашли экономичный способ укрепления грунта для строительства
12:58 Росреестр Прикамья объясняет, почему права на недвижимость должны быть зарегистрированы в законном порядке
12:53 В свердловских колониях за год снизилось число осужденных
12:29 «Горьковка» открыла выставку к 70-летию Владимира Путина
12:26 Обвиняемого в убийстве двух человек свердловчанина могут отправить в психбольницу
11:54 Глава Екатеринбурга заявил, что в мэрии работают в основном «бронированные» от мобилизации чиновники
11:28 В УФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK