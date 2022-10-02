Семья погорельцев из Арамиля вынуждена жить в помещении автосервиса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Многодетная семья Наумовых из Арамиля в Свердловской области вынуждена жить в одном из помещений автосервиса, так как администрация города не выделяет им жильё. Людям приходится ютиться в комнате площадью 15 квадратных метров. Об этом пишет «ЕАН».Семья лишилась своего имущества ещё в январе 2021 года в результате пожара. Тогда они жили в частном доме на улице Карла Маркса, 66, при котором у отца семейства, Александра Наумова, был свой автосервис в гараже. В тот день, 24 января, работник использовал сварку при ремонте автомобиля, что и послужило причиной пожара.В результате сгорел дом, гараж и три машины, а семья Александра была вынуждена съехать к родственникам. К концу 2021 года, в декабре, администрация Арамиля выделила погорельцам квартиру в отселённом доме под снос на улице Рабочей, 125. На тот момент все коммуникации там работали. Однако три недели назад Наумовых попросили съехать оттуда. Сейчас там нет ни света, ни воды. Все двери и окна были вынесены.По словам Александра, двухкомнатную квартиру семье из пяти человек никто не сдавал, а аренда трехкомнатной квартиры была не по карману, поэтому семье пришлось поселиться в помещении автосервиса, в котором мужчина сейчас работает. Новое жильё погорельцам не выдают.В мэрии Арамиля изданию объяснили, что переселять людей не будут, так как у них долг за коммунальные услуги свыше 70 тысяч рублей.«Какой смысл селить людей, если заведомо известно, что они не станут платить. Вот погасят долг, тогда будет им жильё», – объяснили в администрации.Александр Наумов заявил, что готов погасить долг, если будет сделан перерасчёт. Он уверен, что они потратили всего 9 кубов воды, в то врем, как им насчитали 160. По его словам, в доме были сорваны пломбы со счётчиков.