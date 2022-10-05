В Свердловской области произошел сход с рельсов двух вагонов-цистерн
Общество
Фото: Уральская транспортная прокуратура
На перегоне Кузино-Коуровка Свердловской железной дороге произошел сход с рельсов двух вагонов-цистерн. Инцидент произошел сегодня в 13.20.
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуры, при следовании грузового поезда по нечетному пути перегона Кузино-Коуровка произошел сход двух порожних вагонов-цистерн, без их опрокидывания.
Пострадавших в результат инцидента нет. Инфраструктура ж/д транспорта не повреждена, а движение поездов не приостанавливалась.
Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуры, при следовании грузового поезда по нечетному пути перегона Кузино-Коуровка произошел сход двух порожних вагонов-цистерн, без их опрокидывания.
Пострадавших в результат инцидента нет. Инфраструктура ж/д транспорта не повреждена, а движение поездов не приостанавливалась.
Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.
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