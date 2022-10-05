В Свердловской области произошел сход с рельсов двух вагонов-цистерн



Фото: Уральская транспортная прокуратура

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На перегоне Кузино-Коуровка Свердловской железной дороге произошел сход с рельсов двух вагонов-цистерн. Инцидент произошел сегодня в 13.20.Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуры, при следовании грузового поезда по нечетному пути перегона Кузино-Коуровка произошел сход двух порожних вагонов-цистерн, без их опрокидывания.Пострадавших в результат инцидента нет. Инфраструктура ж/д транспорта не повреждена, а движение поездов не приостанавливалась.Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.