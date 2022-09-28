В Свердловской области тепло задержится до конца недели

15.25 Четверг, 6 октября 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По-осеннему теплая погода задержится в Свердловской области до конца недели. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

Как рассказала синоптик, в конце прошлого месяца на Урал пришел антициклон, который постепенно прогрелся воздухом, принесенным ветрами с южных морей. Днем, 4 октября, температура воздуха повышалась до 15-20°С. Несмотря на потепление, осенние ночи выдались довольно прохладными, температура опускалась ниже 0°С.

Вскоре атмосферный фронт с европейской территории России придет на Урал с дождями, которые могут начаться в ближайшие трое суток.

В воскресенье и в первой половине следующей недели вероятны осадки в северных районах Свердловской области. Температура воздуха в период с 9 по 12 октября днем понизится до 8-13°С, а ночью – до 2…7°С.

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Максим Маркин © Вечерние ведомости
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