В Свердловскую область пытались провести зараженные семена из Европы

17.27 Среда, 5 октября 2022
Общество
Фото: управление Россельхознадзора по Свердловской области
Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили вредоносные семена повилики (карантинное сорное растение) при исследовании образцов пакетированных семян кориандра из Франции.

Как рассказали в управлении Россельхознадзора по Свердловской области, повилика является опасным представителем карантинных сорняков и паразитом покрытосеменных растений. Она поражает сорные, дикорастущие, садово-декоративные и хозяйственные растения (например, сахарную свёклу, картофель, виноград). Также может переносить ряд вирусных заболеваний.

– Семена повилики очень живучи и могут прорасти, пролежав в земле более пяти лет, и даже после прохождения через пищеварительный тракт животных. Повилика маскирует свои семена под семена культурных растений, тем самым человек собственными руками может весной высеять ее в свой огород вместе с культурными растениями, – сообщили в ведомстве.


Информация об обнаружении сорняка была передана в управление Россельхознадзора по Свердловской области. Ввоз зараженных европейских семян кориандра в область запрещен.

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Максим Маркин © Вечерние ведомости
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