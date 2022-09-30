В Свердловскую область пытались провести зараженные семена из Европы

– Семена повилики очень живучи и могут прорасти, пролежав в земле более пяти лет, и даже после прохождения через пищеварительный тракт животных. Повилика маскирует свои семена под семена культурных растений, тем самым человек собственными руками может весной высеять ее в свой огород вместе с культурными растениями, – сообщили в ведомстве.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили вредоносные семена повилики (карантинное сорное растение) при исследовании образцов пакетированных семян кориандра из Франции.Как рассказали в управлении Россельхознадзора по Свердловской области, повилика является опасным представителем карантинных сорняков и паразитом покрытосеменных растений. Она поражает сорные, дикорастущие, садово-декоративные и хозяйственные растения (например, сахарную свёклу, картофель, виноград). Также может переносить ряд вирусных заболеваний.Информация об обнаружении сорняка была передана в управление Россельхознадзора по Свердловской области. Ввоз зараженных европейских семян кориандра в область запрещен.