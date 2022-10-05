Менее 2% соискателей в Свердловской области хотят работать учителями
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru ко Дню учителя узнали, кто в Свердловской области интересуется профессией преподавателя и куда уходят учителя, если решают сменить сферу деятельности.
Всего 2% резюме в Свердловской области сегодня относятся к учителям. В отдельных регионах эта профессия пользуется чуть большей популярностью. Например, в Чеченской республике работать учителям хотят 3,3% соискателей, в Москве — 2,5%, в республике Мордовия — 2,4%. Меньше всего – в Ямало-Ненецком АО и Новгородской области (1,2% и 1% соответственно). В Свердловской области преподавателями хотят работать 1,7% соискателей.
Всего 2% учителей при поиске работы не против того, чтобы поехать на вахту, 36% – готовы рассмотреть удаленную работу, оставшиеся 74% – предпочитают полный рабочий день.
Преподавателей, которые указывают в своем резюме сумму зарплаты более 40 тысяч рублей, составило 62%. Еще 26% рассчитывают зарабатывать от 40 до 60 тысяч рублей, 7% — от 60 до 80 тысяч рублей, 5% — более 80 тысяч рублей.
По данным hh.ru, если учителя хотят уйти в другую сферу деятельности, то 7% их них ищут работу администраторами, 6% — менеджерами по продажам, 5% — секретарями, 4% — психологами и руководителями проектов и лишь 3% — программистами, менеджерами по персоналу, аналитиками и дизайнерами.
Всего 2% резюме в Свердловской области сегодня относятся к учителям. В отдельных регионах эта профессия пользуется чуть большей популярностью. Например, в Чеченской республике работать учителям хотят 3,3% соискателей, в Москве — 2,5%, в республике Мордовия — 2,4%. Меньше всего – в Ямало-Ненецком АО и Новгородской области (1,2% и 1% соответственно). В Свердловской области преподавателями хотят работать 1,7% соискателей.
Всего 2% учителей при поиске работы не против того, чтобы поехать на вахту, 36% – готовы рассмотреть удаленную работу, оставшиеся 74% – предпочитают полный рабочий день.
Преподавателей, которые указывают в своем резюме сумму зарплаты более 40 тысяч рублей, составило 62%. Еще 26% рассчитывают зарабатывать от 40 до 60 тысяч рублей, 7% — от 60 до 80 тысяч рублей, 5% — более 80 тысяч рублей.
По данным hh.ru, если учителя хотят уйти в другую сферу деятельности, то 7% их них ищут работу администраторами, 6% — менеджерами по продажам, 5% — секретарями, 4% — психологами и руководителями проектов и лишь 3% — программистами, менеджерами по персоналу, аналитиками и дизайнерами.
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