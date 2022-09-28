В Екатеринбурге выявили 181 нарушение ПДД водителями такси
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
За время проведения рейда «Такси» в Екатеринбурге автоинспекторы пресекли 181 нарушение ПДД. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Зафиксировано 35 случаев перевозки пассажиров без специального разрешения. За управление неисправным автомобилем к административной ответственности было привлечено 60 водителей.
Среди нарушителей установили 69 иностранных граждан, которые были проверены на законность пребывания на территории России.
В ГИБДД добавили, что в Екатеринбурге с начала года зарегистрировано 63 ДТП с участием автомобилей такси, в которых один человек погиб и 83 человека получили различные травмы. Основные причины ДТП, произошедшие по вине таксистов – несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.
Зафиксировано 35 случаев перевозки пассажиров без специального разрешения. За управление неисправным автомобилем к административной ответственности было привлечено 60 водителей.
Среди нарушителей установили 69 иностранных граждан, которые были проверены на законность пребывания на территории России.
В ГИБДД добавили, что в Екатеринбурге с начала года зарегистрировано 63 ДТП с участием автомобилей такси, в которых один человек погиб и 83 человека получили различные травмы. Основные причины ДТП, произошедшие по вине таксистов – несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.
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