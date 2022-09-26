Ровно 34 года назад произошёл страшный взрыв на Сортировке
Общество
Фото: Государственный архив Свердловской области
«Через секунду после вспышки маму откинуло на мою кровать взрывной волной, 16-этажный панельный дом повело из стороны в сторону, как качели, с которых спрыгнули школьники». Это фрагмент из книги журналиста Вячеслава Солдатова «Взрыв. Сортировка. 4.10.1988».
Об этой книге напомнил в телеграм-канале Музей истории Екатеринбурга в связи с некруглой, но всё же датой — именно 4-го октября 34 года назад в Свердловске произошла одна из самых нашумевших техногенных катастроф Советского Союза. На станции Свердловск-Сортировочный столкнулись два грузовых состава, перевозивших взрывчатые вещества. Последовавший взрыв разрушил десятки домов, а взрывная волна повыбивала стёкла даже в отдалённых районах города. Были и погибшие.
Обо всех этих событиях рассказывает выпускник исторического факультета Уральского государственного университета Вячеслав Солдатов в своей книге. Он издал её 2 года назад, а теперь она свободно доступна в электронном виде на сайте Ridero.ru. Там же можно заказать (но уже платно) печатный вариант. В книге почти 100 страниц, она щедро иллюстрирована художниками Дмитрием Безугловым и Константином Дубковым.
Об этой книге напомнил в телеграм-канале Музей истории Екатеринбурга в связи с некруглой, но всё же датой — именно 4-го октября 34 года назад в Свердловске произошла одна из самых нашумевших техногенных катастроф Советского Союза. На станции Свердловск-Сортировочный столкнулись два грузовых состава, перевозивших взрывчатые вещества. Последовавший взрыв разрушил десятки домов, а взрывная волна повыбивала стёкла даже в отдалённых районах города. Были и погибшие.
Обо всех этих событиях рассказывает выпускник исторического факультета Уральского государственного университета Вячеслав Солдатов в своей книге. Он издал её 2 года назад, а теперь она свободно доступна в электронном виде на сайте Ridero.ru. Там же можно заказать (но уже платно) печатный вариант. В книге почти 100 страниц, она щедро иллюстрирована художниками Дмитрием Безугловым и Константином Дубковым.
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