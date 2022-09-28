В Свердловской области проходит второй этап конкурса «Народный участковый»
Общество
Фото: официальный сайт ГУ МВД РФ по Свердловской области / 66.мвд.рф
У жителей Свердловской области спросили, кого из участковых полиции можно считать лучшим. И предложили 46 кандидатур. И теперь 10 офицеров, собравших большее количество голосов, продолжают данный конкурс на звание «Народного участкового – 2022».
Во второй этап конкурса вышли участковые из Ирбита, Каменска-Уральского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Тавды, Лесного, Сухого Лога, Алапаевска и Североуральска. Среди них 3 девушки: Евгения Калибабова из Лесного, Наталья Антипина из Новоуральска и Наталья Смагина из Первоуральска.
Оставить свой голос за кажущегося самым достойным участкового можно на сайте Свердловского Управления МВД РФ. А чтобы выбирать было легче, о каждом из конкурсантов там выложена анкета, из которой можно узнать, сколько лет проработал в органах тот или иной кандидат, до какого звания уже дослужился, сколько жалоб от граждан принял и скольких подконтрольных лиц наблюдает, «чтоб не хулиганили». Анкеты достаточно подробные, из них можно узнать даже семейное положение каждого из участковых.
Голосование за «Народного участкового» продолжится до 16-го октября. Набравший наибольшее количество голосов участник автоматически попадёт в финал конкурса, который носит всероссийский статус. Победителя ждёт не только почёт, но дорогостоящая награда. Так, в прошлом году «Народному участковому» подарили внедорожник «УАЗ Патриот».
Во второй этап конкурса вышли участковые из Ирбита, Каменска-Уральского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Тавды, Лесного, Сухого Лога, Алапаевска и Североуральска. Среди них 3 девушки: Евгения Калибабова из Лесного, Наталья Антипина из Новоуральска и Наталья Смагина из Первоуральска.
Оставить свой голос за кажущегося самым достойным участкового можно на сайте Свердловского Управления МВД РФ. А чтобы выбирать было легче, о каждом из конкурсантов там выложена анкета, из которой можно узнать, сколько лет проработал в органах тот или иной кандидат, до какого звания уже дослужился, сколько жалоб от граждан принял и скольких подконтрольных лиц наблюдает, «чтоб не хулиганили». Анкеты достаточно подробные, из них можно узнать даже семейное положение каждого из участковых.
Голосование за «Народного участкового» продолжится до 16-го октября. Набравший наибольшее количество голосов участник автоматически попадёт в финал конкурса, который носит всероссийский статус. Победителя ждёт не только почёт, но дорогостоящая награда. Так, в прошлом году «Народному участковому» подарили внедорожник «УАЗ Патриот».
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