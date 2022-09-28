Арбенина с «Ночными снайперами» выступит на отремонтированной арене ДИВСа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Певица Диана Арбенина и её коллектив «Ночные снайперы» выступят в Екатеринбурге субботним вечером, 22-го октября. Артисты отыграют новую программу под названием «Кислород».Основу концертной программы «Кислород» составляет альбом «О2». Он был записан 2 года назад в период, когда Россия и другие страны переживали пик коронавируса. В спёртом воздухе страха и самоизоляции записывались лучшие песни с альбома — «Казино», «Секунду назад», «Неторопливая любовь». Разумеется, прозвучат на концерте в Екатеринбурге и старые хиты «Ночных снайперов». Если прозвучат…По нынешним временам с уверенностью предсказывать, что концерт состоится довольно сложно. Не раз уже выступления приезжих артистов срывались из-за их принципиальной политической позиции, не совпадающей «с общей линией партии». Самый громкий случай — приезд этим летом в Екатеринбург рок-рэп-группы «Anakondaz» и дважды сорванный силовиками их концерт на разных площадках. Правда, ни Арбенина, ни «Ночные снайперы» не попали в список нежелательных артистов, в отличие от «анаконд». Возможно, от этого их уберегла аполитичность Арбениной, которую, впрочем, она нарушила в 2014-м году на концерте в Киеве.Площадкой для концерта «Кислород» станет главная арена Дворца игровых видов спорта. Её только что закончили ремонтировать, и публика, пришедшая на выступление Арбениной, сможет заодно полюбоваться обновлёнными интерьерами Дворца.