В Екатеринбурге отложили проверку сирен
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Специалисты отложили плановую проверку региональной системы оповещения населения, запланированную на 5 октября, в Свердловской области и Екатеринбурге.
О новых сроках проведения Министерство общественной безопасности и ГУ МЧС по Свердловской области сообщат позднее. Проверка должна была пройти завтра утром.
О новых сроках проведения Министерство общественной безопасности и ГУ МЧС по Свердловской области сообщат позднее. Проверка должна была пройти завтра утром.
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