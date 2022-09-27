Экоактивисты продолжают высаживать деревья в Свердловской области

09.56 Вторник, 4 октября 2022
Общество
Фото представлено Свердловским отделением РЭО
Активисты Свердловского отделения РЭО вместе со студентами-экологами Екатеринбургского энергетического техникума посадили 2100 саженцев деревьев в Богдановичском городском округе.

Саженцы сосны с закрытой корневой системой высадили недалеко от села Каменноозёрское. Посадочный материал предоставила Уральская база авиационной охраны лесов.

Председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев отметил, что важно регулярно заниматься восстановлением лесов, сажать не меньше деревьев, чем вырубается и сгорает во время лесных пожаров.

Преподаватель Екатеринбургского энергетического техникума Оксана Богатых добавила, что благодаря договору о сотрудничестве со Свердловским отделением РЭО, студенты уже второй год выезжают помогать восстанавливать леса области. За 2021-2022 годы студенты и активисты засадили уже 10 гектаров земли, подготовленной для посадки авиалесоохраной.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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