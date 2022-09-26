На 2 дня в Екатеринбург приедет Арктика
Общество
Фото: официальный сайт Каникул в Арктику / www.каникулыварктике.рф
Мультимедийный автобус-музей, который колесит по России, на этой неделе заедет и в Екатеринбург. В уральской столице он припаркуется на территории Центрального парка музея и отдыха имени Маяковского, где и простоит 2 дня — вторник и среду.
Передвижной музей представляет в разных российских городах программу «Каникулы в Арктике». Небольшая экспозиция знакомит посетителей с культурой арктических народов, а мультимедийная её составляющая — с фауной и географией этого холодного и до конца неизведанного края. Внутри автобуса-музея можно узнать, где находится полюс холода и почему дома в Арктике красят яркими красками. Программа включает просмотр тематических фильмов и мастер-классы.
Арктика на автобусе-музее уже ездила в Москву, в Нижний Новгород и Пермь. Слава о нём бежит далеко впереди, и в Екатеринбурге тем, кто не успел заранее записаться на экскурсию «в автобус» попасть туда, скорее всего, уже не удастся.
Передвижной музей представляет в разных российских городах программу «Каникулы в Арктике». Небольшая экспозиция знакомит посетителей с культурой арктических народов, а мультимедийная её составляющая — с фауной и географией этого холодного и до конца неизведанного края. Внутри автобуса-музея можно узнать, где находится полюс холода и почему дома в Арктике красят яркими красками. Программа включает просмотр тематических фильмов и мастер-классы.
Арктика на автобусе-музее уже ездила в Москву, в Нижний Новгород и Пермь. Слава о нём бежит далеко впереди, и в Екатеринбурге тем, кто не успел заранее записаться на экскурсию «в автобус» попасть туда, скорее всего, уже не удастся.
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