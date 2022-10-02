Девочка из Алапаевска более 1000 раз подняла 6-килограмовую гирю

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На прошедшей неделе в Алапаевске был установлен мировой рекорд по поднятию гири. Виталина Дёмина, 12-ти годков отроду, подняла гирю весом 6 килограмм 1111 раз подряд.Такого удивительного успеха Виталина добилась всего за год занятий гиревым спортом, в который она попала случайно. Сперва будущая рекордсменка ходила лишь смотреть, как тренируется папа, а затем решила попробовать потягать гири сама. Тренером Виталины стал иеромонах Серафим, который и сам устанавливает рекорды, только с более тяжёлой гирей в руке.Раньше сильная девочка занималась баскетболом. Но пока связывает будущее именно с гиревым спортом. Она уже нацелена на новые рекорды. В частности, она планирует поднять ту же 6-килограммовую гирю, но уже вверх дном. Чтобы установить мировой рекорд в таком способе поднятии гири тягать тяжесть много не придётся — достаточно поднять гирю над головой 26 раз.