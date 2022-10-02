Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние пять лет жители Свердловской области стали меньше питаться. Согласно данным Росстата, сократилось потребление мяса, молока, овощей, хлеба и других продуктов.В 2021 году потребление мяса и мясопродуктов в области составило 77 кг на душу населения. Это меньше на 1 кг, чем в предыдущем году и на 2 кг по сравнению с 2017-2019 годами. Потребление молочных продуктов за год сократилось с 242 до 240 кг на душу населения, картофеля – с 98 до 94 кг, овощей и бахчевых культур – с 98 до 94 кг, растительного масла – с 16.6 и до 16.1 кг, сахара – с 38 до 37 кг, фруктов и ягод – с 77 до 74 кг, хлебных продуктов – со 123 до 121 кг.Отметим, что еще в 2017 году потребление молочных продуктов в Свердловской области составляло 239 кг на душу населения, картофеля – 99 кг, овощей и бахчевых культур – 100 кг, растительного масла – 16.5 кг, сахара – 39 кг, фруктов и ягод – 74 кг, а хлебных продуктов – 123 кг.