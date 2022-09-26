В Верхней Туре исправительный центр для осужденных откроют в октябре
Общество
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Верхней Туре планируют открыть в октябре 2022 года. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Напомним, что изолированный участок, функционирующий как исправительный центр, создают в результате взаимодействия ГУФСИН по Свердловской области с машиностроительным заводом в Верхней Туре на базе имущества предприятия.
УФИЦ рассчитан на 97 осужденных мужчин, которые будут трудоустроены на предприятии токарями, сборщиками изделий из древесины, кузнецами-штамповщиками, малярами, электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторами станков с ЧПУ, транспортировщиками и подсобными рабочими.
Напомним, что изолированный участок, функционирующий как исправительный центр, создают в результате взаимодействия ГУФСИН по Свердловской области с машиностроительным заводом в Верхней Туре на базе имущества предприятия.
УФИЦ рассчитан на 97 осужденных мужчин, которые будут трудоустроены на предприятии токарями, сборщиками изделий из древесины, кузнецами-штамповщиками, малярами, электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторами станков с ЧПУ, транспортировщиками и подсобными рабочими.
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Новый исправительный центр для осужденных создают в Верхней Туре
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