В Екатеринбурге открылась «Россия»

11.52 Воскресенье, 2 октября 2022
Общество
Фото Антона Каптелова
Вечером субботы в Екатеринбурге прошла церемония открытия фестиваля документального кино «Россия». И впечатления она оставила безрадостные.

Уже по старту чувствуется усталость фестиваля. Если в прошлые годы на церемонии открытия были приятные неожиданности, интересные находки, обыгрывающие символ фестиваля — колесо, — весёлые шутки и искренний оптимизм, то 33-й раз прославленный екатеринбургский киносмотр начался по наезженной, совершенно без сюрпризов и даже без попыток хоть каким-нибудь способом сделать это мероприятие непохожим на предыдущие 32. Если только не считать нововведением отсутствие актрисы Ирины Ермоловой в качестве ведущей церемонии. Зато экс-директор цирка Анатолий Марчевский, нынешний советник Генерального директора Росгосцирка снова, в который уже раз выступил в этой роли.

В который уже раз мелодической нотой открытия стал музыкант Сергей Пронь. Которого уже, наверное, можно на следующий год не утруждать предложением «забежать на огонёк» — достаточно крутануть на экране в записи всё то же самое выступление всё с тем же самым трубным соло из старого михалковского шедевра. С представлением призов тоже мудрить не стали — их опять передали от последнего ряда к сцене по рукам зрителей. И всё это — под попытки шутить и с непременными селфи зрителей со статуэтками в руках.

В Украине происходят всем известные события. Народ России, судя по публикуемым результатам социологических исследований, находится после объявления частичной мобилизации на запредельном уровне тревожности. И если бы об этом на открытии фестиваля не упоминали вовсе, было бы, право, лучше. Но в том и дело, что «украинское, наболевшее» всплывало на церемонии неоднократно: в словах выступающих, в том, что на сцену среди членов жюри поднимался военный корреспондент из Донбасса, в выступлении гостя фестиваля Николая Бурляева, который объявил о скором создании некоего «культурного фронта». Шуточки на этом фоне выглядели совсем не смешными, а оптимизм — деланным и таким же неуместным, как слова одной из выступавшей — омбудсмена Татьяны Мерзляковой — о переполненном зале, обращенные к залу, в котором не то, что в проходах никто не толпился (редкое для «России» явление), но и свободные зрительские кресла можно было без особого труда отыскать.

Фестиваль документального кино «Россия» продлится в Екатеринбурге до 6-го октября. Подробнее о программе фестиваля можно узнать на официальном сайте киносмотра. Там же работает онлайн-кинотеатр с показом фильмов-конкурсантов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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11:52 В Екатеринбурге открылась «Россия»
11:04 Две актрисы театра кукол погибли в аварии на свердловской трассе
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09:41 На складе с химикатами в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар
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16:58 На радарах заметили самолёты, летающие из Екатеринбурга в закрытый для полётов Ростов-на-Дону
16:09 В Свердловской области на 40% повышают взносы на капремонт
15:10 В Екатеринбурге полицейские после увольнения могут получать повестки
14:23 В Свердловской области в Заречном мобилизировали 47-летнего инженера с тугоухостью
13:34 В Екатеринбурге у полицейских стали забирать загранпаспорта
12:43 Смертельная авария произошла на ЕКАД с участием фуры
11:33 Площадь очага тления торфяника под Екатеринбургом снизилась до 20 гектаров
11:10 В Первоуральске ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 29 сентября
09:58 Екатеринбуржцев предупредили о проверке сирен 5 октября
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